الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى مديرى الإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء ومراقبى أوائل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحان مادة اللغة العربية.

جاء ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمعنيين بأعمال الامتحانات وأعضاء غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية.

استهل لقائه بتهنئة الحضور بعيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بكل الخير والبركات.

  واستعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد،  مجموعة من الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات وضرورة الإلتزام من الجميع بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل. 

ووجه وكيل التعليم بالتزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات والملاحظين داخل لجان سير الامتحانات وفق المواعيد المحددة وقبل دخول الطلاب للجان، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته  بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأشار على التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، والحرص الدائم على توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان  لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء، مع التصدى لأي محاولات للغش وتنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مع التواصل اللحظى مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها.

وكيل التعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا الإدارات التعليمية ومراقبى اوائل اللجان امتحانات الثانوية العامة انطلاق امتحان مادة اللغة العربية الفيديو كونفرانس

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