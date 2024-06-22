السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الأسماك للمستهلك اليوم فى الأسواق.. تعرف عليها

أسعار السمك
أسعار السمك

بدات من اليوم اقبال كبير على شراء الأسماك بجميع أنواعها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، ويبحث كثير من المواطنين عن أسعار الأسماك اليوم استقرارا في الأسواق حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 و90 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك 

في حين سجل سعر السمك الفلية من البلطي ما بين 90 و250 جنيهًا، بينما سُجِّلَ سَعْرُ السمك البوري الكبير الحجم ما بين 140 و210 جنيهًا للكيلو. وسجل سعر السمك البوري الصغير الحجم ما بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.


سعر الكابوريا 

وبلغ سعر الماكريل المجمد: الكيلو 150 جنيها، وسجل سعر كيلو المكرونة سويسى: من 80 إلى 140 جنيه، وسجل سعر كيلو المكرونة مجمدة: من 70 إلى 90 جنيه.

وسجل سعر سمك الكابوريا 90 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر قشر بياض بـ190 جنيهًا للكيلو وسجل سعر كيلو السبيط بـ350 جنيهًا وسجل سعر المرجان الكيلو بـ300 جنيهات، وسجل سعر السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيهًا.
 


وكشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى وقف الصيد خلال شهري أبريل ومايو في البحر الأحمر وخليج السويس كذلك وقف الصيد في بحيرة السد أسوان "ناصر" كما تبدأ الزراعة في المزارع السمكية خلال شهري مارس وأبريل، وتبدأ الحصاد في شهري يوليو وأغسطس من العام حتى شهر فبراير من العام المقبل وأن ارتفاع أسعار الأعلاف يزيد من ارتفاع أسعار الأسماك أيضا حيث أن الاستزراع السمكي يعتمد عليه 80% من الإنتاج للأسماك في مصر.


سعر كيلو السمك 

فيما تتراوح أسعار السمك البربون الكبير الحجم بين 80 و130 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار السمك البربون الصغير الحجم بين 50 و70 جنيهًا للكيلو. وسجل سعر كيلو السمك الوقار 190 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو السمك القاروص 196 جنيهًا.

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