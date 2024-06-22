أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت واثقة أن الخلاص من الإخوان لن يكون إلا بالدم

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إنها كانت مقتنعة أن الخلاص من جماعة الأخوان الإرهابية لن يكون إلا بدماء كثيرة، وأن تلك الجماعة الإرهابية لم تكن تشبه المصريين.

وأضافت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أتذكر يوم 6 ديسمبر2012 ثاني يوم للأحداث الدموية لتعرض المواطنيين للضرب من جانب الجماعة.. كتبت بوست على منصات السوشيال ميديا قولت فيه.. على سجن ليمان طره معتدل مارش يا قاتل المصريين بالقصد والعمد والجماعة والمليشيات" وأيضًا "الأيام الأخيرة للفاشية الدينية في مصر"، وأيضًا "مصر شديدة عليكم".

وواصلت:" حقيقي أنا أرى أن مصر شديدة على جماعة الأخوان، وكنت أرى أن بنزول المصريين إلي الشارع هو طريق مش هيرجوعوا فيه، وأن الجماعة لاتزال ترتكب من الجرائم التي تزيد من يقين المصريين بأن ما بيننا وبينهم "دم وتار" وكنت مقتنعة أننا لا يمكن نخلص من هذه الجماعة الارهابية إلا بدم كتير أوي في الجيش والشرطة والشعب ولكن في الاخر هننتصر وبس في الاول هندفع دم نتعلم منه محدش يهزر مع مصر تاني ويقول نجرب، في مصير دولة وشعب وتاريخ وحضارة محدش يهزر عشان كدا كان لازم نتعلم بالتمن الغالي".



وأكملت:"كان عندي يقين ومتأكدة من المصريين ودي مش نبؤة، وأتذكر أنا أقاربي وأصحابي ووالدي دائمًا كانوا بيقولوا أنتي جايبة الكلام دا منين كنت بقولهم دا يقيني، لأني عارفة الإخوان والمصريين وتاريخ مصر، وفكرة أن الاخوان كانت بتحاول تخوفنا، هي فكرة خطيرة جدًا، بس في النهاية انتصرنا وهي دي طبيعية المصريين".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.