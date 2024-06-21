الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": المصريون رفعوا شعار "إنقاذ الوطن" فى 30 يونيو

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

أكدت المحامية أميرة بهي الدين، أن المصريين نزلوا الشوارع في 30 يونيو 2013، رافعين شعار "إنقاذ الوطن".

وقالت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز": القضاة والمحامون انتفضوا بعد الإعلان الدستوري ورفعوا هتافات "إلا القضاء يا مرسي".

وتابعت: "الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان استدعي الروح الوطنية لدي المصريين، لأنهم شعروا بخطر علي مصر".

وواصلت: "مظاهرة شبرا لرفض الاعلان الدستوري في عهد الإخوان لم أشاهد مثلها في حياتي من حيث عدد المشاركين بها".

وأوضحت أن الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان تجاوز معني ومنطق القانون، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان أتت بكل الجرائم في حق مصر.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

 

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