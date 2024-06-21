أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان ارتكبوا كل أنواع الجرائم فى حق مصر

أكدت المحامية أميرة بهي الدين، أن جماعة الإخوان ارتكبت كل أنواع الجرائم في حق مصر.

وقالت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": القضاة والمحامين انتفضوا بعد الإعلان الدستوري ورفعوا هتافات "إلا القضاء يا مرسي".

وتابعت: "الإخوان عندما نجح مرسي دهسوا معاني الوطنية وارتكبوا كل أنواع الجرائم في حق مصر وشعبها".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.