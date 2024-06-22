تعرف على إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة فى لجان الامتحانات

قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بجريدة الأهرام، إن طلاب الثانوية العامة قاموا بتأدية المواد غير المضافة للمجموع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أته تم العثور على الطلاب اللذين تجاوزوا تعيلمات اللجنة في المواد التي لم تضاف للمجموع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت في حديثها، أن هناك الكثير من الوسائل الحديثة التي تستطيع الوزارة من خلال السيطرة على حالات الغش داخل اللجان، كما أن هناك راقبة شديدة من الجهات المعنية لمتابعة سير العملية التعليمية.

التفتيش داخل وخارج اللجان

وتابعت: "يتم عمل تفتيش بالعصا الإلكترونية خارج اللجنة وداخلها، مع مرور بعض المسئولين داخل اللجنة لمنع أي عملية غش، وبالتالي هناك تشديد كبير من الدولة على الطلاب حتى تخرج هذه الامتحانات بشكل لائق ويحصل كل طالب على ما يستحقه بالفعل من مجموع ".