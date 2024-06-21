عصام زكريا: أى عضو نقابى بالمهن التمثيلية مُلزم بمقاطعة إسرائيل إلى الأبد

قال مجدي أحمد علي، مخرج سينمائي، إن القضية الفلسطينية قضية الأمن القومي المصري، وهناك التزام كامل بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قطاع الفن منذ سنوات كثيرة، معبرًا: "هناك التزام بقرار سعد الدين وهبة بعدم التعامل مع إسرائيل من قبل نقابة المهن التمثيلية".

عدم التطبيع مع إسرائيل

وأكد مجدي أحمد علي، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل إلا في حال تحققت الآمال الفلسطينية ورحل الاحتلال عن القدس بالكامل.

وفي السياق ذاته، قال عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن هناك نماذج كارهة للعرب أكثر من الكيان الصهيوني وحده.

إدانة بعض النجوم

وأكد أنه يتم إدانة الفنانين الذين يشاركون في أي عمل أجنبي يهين العرب أو يأتي على الحقوق الفلسطينية بصورة كبيرة، معبرًا: "أي عضو نقابي ملزم بمقاطعة إسرائيل إلى الأبد إلى أن يتم وضع حلول مرضية للجانب الفلسطيني".