الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام زكريا: أى عضو نقابى بالمهن التمثيلية مُلزم بمقاطعة إسرائيل إلى الأبد

عصام زكريا
عصام زكريا

قال مجدي أحمد علي، مخرج سينمائي، إن القضية الفلسطينية قضية الأمن القومي المصري، وهناك التزام كامل بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قطاع الفن منذ سنوات كثيرة، معبرًا: "هناك التزام بقرار سعد الدين وهبة بعدم التعامل مع إسرائيل من قبل نقابة المهن التمثيلية".

عدم التطبيع مع إسرائيل 

وأكد مجدي أحمد علي، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل إلا في حال تحققت الآمال الفلسطينية ورحل الاحتلال عن القدس بالكامل.

وفي السياق ذاته، قال عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن هناك نماذج كارهة للعرب أكثر من الكيان الصهيوني وحده.

إدانة بعض النجوم

وأكد أنه يتم إدانة الفنانين الذين يشاركون في أي عمل أجنبي يهين العرب أو يأتي على الحقوق الفلسطينية بصورة كبيرة، معبرًا: "أي عضو نقابي ملزم بمقاطعة إسرائيل إلى الأبد إلى أن يتم وضع حلول مرضية للجانب الفلسطيني".

مجدي أحمد علي اكسترا نيوز العاشرة قرارات النقابة التمثيلية قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

مصدر يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية داخل مركز إصلاح وتأهيل

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

كولر: خضنا مباراة صعبة أمام الداخلية.. وحققنا فوزًا مستحقًّا

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس