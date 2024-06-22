عاجل.. مصادر مطلعة: قصف جوى قرب الحدود العراقية يستهدف مقار داخل الأراضى السورية

أعلنت مصادر مطلعة في نبأ عاجل، الجمعة، عن قصف جوي قرب الحدود العراقية يستهدف مقار داخل الأراضي السورية .

وذكرت المصادر وفق وكالة رويترز، ان تحليق كثيف للطائرات المسيرة سبق الانفجار في البوكمال السورية، كما ان الانفجار يستهدف مناطق انتشار الفصائل الإيرانية في البوكمال السورية.

قصف اسرائيلي في مدينة رفح

وفي وقت سابق، قصفت القوات الإسرائيلية، الجمعة، مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع وعمال الطوارئ.

وبحسب أحمد رضوان، المتحدث باسم الدفاع المدني في رفح، أخبر شهود عيان عمال الإنقاذ عن القصف على موقعين في منطقة ساحلية أصبحت مليئة بالخيام. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن عدد من القتلى والجرحى في الهجمات.

ويبدو أن مواقع الهجمات التي قدمها الدفاع المدني تقع خارج المنطقة الآمنة التي حددتها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادثة قيد المراجعة لكن "لا يوجد ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة" داخل المنطقة الآمنة، وهو اختصار للقوات الإسرائيلية. ولم تقدم تفاصيل عن الحادثة أو تحدد الأهداف المقصودة.

وسبق أن قصفت إسرائيل مواقع على مقربة من "المنطقة الإنسانية" في المواسي، وهي منطقة ريفية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​امتلأت بمخيمات الخيام المترامية الأطراف في الأشهر الأخيرة.



وقال شهود توفي أقاربهم في إحدى عمليات القصف بالقرب من مستشفى ميداني للصليب الأحمر لوكالة أسوشيتد برس إن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقة ثانية قتلت الأشخاص الذين خرجوا من خيامهم.

وقالت منى عاشور، التي فقدت زوجها بعد أن ذهب للتحقيق فيما كان يحدث، إن الهجوم بدأ بذخيرة لم تصدر سوى دوي قوي ووميض ساطع.

وقالت عاشور وهي تحبس دموعها وهي ممسكة بفتاة صغيرة خارج مستشفى ناصر في مكان قريب "كنا في خيمتنا وقصفوا بقنبلة صوتية قرب خيم الصليب الأحمر ثم خرج زوجي مع أول صوت". خانيونس.

وأضافت "ثم أطلقوا القنبلة الثانية التي كانت أقرب قليلا إلى مدخل الصليب الأحمر".

وقال حسن النجار إن أبناءه قتلوا وهم يساعدون الأشخاص الذين أصيبوا بالذعر بعد الضربة الأولى.

وقال في المستشفى: "ذهب ابناي بعد أن سمعا صراخ النساء والأطفال". "ذهبوا لإنقاذ النساء، فضربوا بالقذيفة الثانية، واستشهد أبنائي. ضربوا المكان مرتين".

وجاءت ضربات الجمعة بعد أقل من شهر من قصف إسرائيلي أدى إلى نشوب حريق مميت في مخيم للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة، مما أثار غضبا دوليا واسع النطاق - بما في ذلك من بعض أقرب حلفاء إسرائيل - بسبب الهجوم العسكري الموسع على رفح. .

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي حماس والبنية التحتية وإنها تحاول تقليل الوفيات بين المدنيين. وتلقي باللوم في العدد الكبير من الضحايا المدنيين على المسلحين وتقول إن السبب هو أنهم يعملون بين السكان.

وتمضي إسرائيل قدما في العملية العسكرية في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القتال في أماكن أخرى في غزة.

وقد فر معظمهم الآن من رفح، لكن الأمم المتحدة تقول إنه لا يوجد مكان آمن في غزة وأن الظروف الإنسانية مزرية حيث تعيش العائلات في الخيام والشقق الضيقة دون طعام أو ماء أو إمدادات طبية كافية.

وقتل عشرة فلسطينيين على الأقل بنيران إسرائيلية في أماكن أخرى بقطاع غزة يوم الجمعة. انتشلت فرق الدفاع المدني جثث خمسة أشخاص قتلوا في غارة جوية استهدفت شقتين في مدينة غزة شمالا، وأصيب عدد آخر. أصابت غارة جوية سابقة مرآبًا بلديًا في المدينة وقتلت خمسة أشخاص.

ومع دخول الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس شهرها التاسع، تتزايد الانتقادات الدولية لحملة التدمير المنهجي التي تشنها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وخلصت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.