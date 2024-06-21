المصطافون يودعون آخر أيام إجازة العيد بالسهر على شواطئ الإسكندرية (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، تواجد كبير للمصطافين والزائرين على الشواطئ والكورنيش، حتى ساعات المساء من اليوم، في آخر أيام الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر الزحام التي تشهده الشواطئ، وسهر الرواد وقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء الصيفية بشواطئ الإسكندرية.

كما شهد الممشي السياحي بمنطقة كوبري 45 شرق الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بين الأسر والأصدقاء في ظل الاستماع بالطقس المعتدل التي شهدته المدينة.

واستقبلت شواطئ المدينة الساحلية منذ صباح اليوم الجمعة، رحلات اليوم الواحد، والمصطافين بأعداد كبيرة، استمرارا للإقبال الكثيف التي شهدتها الشواطئ بدءًا من أول أيام عيد الأضحى.

ومن جانبها كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال إجازة العيد الحملات المرورية، والتفتيش على الشواطئ وذلك لفرض الانضباط وتوفير الراحة للرواد والحل الفوري لأي مشكلة أو شكوى تستقبلها غرف العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن مصايف الإسكندرية استقبلت الرواد بشكل منظم منذ بداية أيام العيد، مؤكدًا على الاهتمام بحسن معاملة الرواد، ومنع الاكرامية، فضلا عن عدم وضع العاملين الشماسي أمام أحد الرواد والتواصل مع الإدارة إذا تم أي تجاوز.

كما تم التشديد على تواجد أفراد الانقاذ وعمال الابراج بالشواطئ، ورفع الرايات، ومتابعة نظافة رمال الشواطئ ومياه البحر، ونظافة دورات المياه والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس بالشواطئ، والتأكيد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، كما نبه على مستأجري الشواطئ بعدم مخالفة الأسعار والالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية.

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