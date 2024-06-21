أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإعلان الدستورى الإخوانى تجاوز معنى ومنطق القانون

أكدت المحامية أميرة بهي الدين، أن الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان تجاوز معني ومنطق القانون.

وقالت "أميرة"، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كقانونية استقبلت الاعلان الدستوري وقلت إنه لا إعلان ولا دستوري، هو شىء يتجاوز معني ومنطق القانون، وهو عبارة عن شخص كتب بعض العبارات ويقول إنه بعيد عن الطعن، لذلك انتفده القضاة والمحامون، لأن ذلك شىء غير معقول وخارج عن الخيال".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.