الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف زكي: نتعامل بحزم شديد مع أي فنان نقابي يشارك بعمل يمس الحقوق الفلسطينية

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، إن قرارات النقابة التمثيلية ثابتة وغير قابلة للنقاش فيما يتعلق برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ممنوع على أي عضو نقابي التعامل أو الاشتراك في عمل فني يمس القضية الفلسطينية.

رفض التطبيع مع الصهاينة 

وأكد الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النقابة تتعامل بشكل حازم مع أي فنان في الداخل أو الخارج يمس هذه الثوابت المتعلقة بالتطبيع مع الجانب الصهيوني، بينما الفنانين اللذين يتواجدن في الخارج وغير نقابين لا نستطيع السيطرة عليهم، ويمكن أن نطلق عليهم لقب "مصريين على الورق فقط".

موقف النقابة الفنية

وأضاف في حديثه، أن النقابة متضامنة بصورة كبيرة مع  الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الأزمة الشديدة،  قائلًا:" نتحرك سريعًا بكافة الأدوات للتعبير عن مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني الباسل الذي يدافع بكل شرعية عن حقوقه".

وتابع: "نرحب باستضافة ممثليين فلسطينيين في أعمال مصرية، ويمكن التأكد على أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات تاريخية موصولة".

 

أشرف زكي نقيب المهن التم اكسترا نيوز العاشرة التطبيع مع إسرائيل

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