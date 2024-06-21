يورو 2024.. تعادل سلبي بين هولندا وفرنسا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة هولندا وفرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية.

الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين، وشهدت الدقيقة الثانية تسديدة من جيرمي فريمبونج لاعب هولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس فرنسا مايك مينيان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة الرابعة، تسديدة قوية من أنطوان جريزمان لاعب فرنسا من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس هولندا بارت فيربروجن من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

شافي سيمونز لاعب منتخب هولندا حاول المرور في اتجاه منطقة جزاء فرنسا ولكن تداخل معه دايو أوباميكانو مدافع فرنسا واستخلص الكرة من أمامه بشكل رائع.

منتخب فرنسا أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 15 بعد تمريرة من أدريان رابيو من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى أنطوان جريزمان المنفرد بالمرمى الخالي داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن الأخير فشل في تسديد الكرة فمرت دون خطورة.

تسديدة جديدة من أنطوان جريزمان لاعب فرنسا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد كودي جاكبو بتسديدة قوية في الدقيقة 16 من على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ابعدها حارس فرنسا مايك مينيان بشكل رائع من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

ركلة حرة لهولندا في منتصف ملعب فرنسا جهة اليسار نفذها ممفيس ديباي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها دينزل دومفريز برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 32 بطاقة صفراء من نصيب جيردي شوتن لاعب منتخب هولندا بعد اعاقته أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا المنطلق بهجمة مرتدة.

في الدقيقة 35 تسديدة من جيرمي فريمبونج لاعب منتخب هولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها لاعب فرنسا أوريليان تشواميني.

في الدقيقة 40 ركلة حرة لمنتخب فرنسا من مكان جيد على حدود منطقة جزاء هولندا جهة اليمين بعد اعاقة من فيرجيل فان دايك لمحاولة مرور عثمان ديمبيلي.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة قوية من أنطوان جريزمان ولكن كرته ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.