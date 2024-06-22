مخالفات بالمعرض العام.. أعمال لأعضاء لجان التحكيم وفنانون يدعون الإقصاء

ظهرت اختلافات واشتباكات فكرية على هامش فعاليات الدورة 44 للمعرض العام الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، والذي يعد الحدث السنوي الأبرز للقطاع؛ حول مشاركات الفنانين وإقصاء آخرين.

صلاح بيصار يتسائل: كيف يشارك أعضاء لجان التحكيم بأعمالهم في المعرض؟

البداية كانت مع الناقد الفني والفنان صلاح بيصار، والذي أثار الجدل حول مشاركة كل من الفنانون (عبد الوهاب عبد المحسن ومصطفى عيسى وطارق زبادي ومحمد عرابي) وهم من أعضاء لجنة تحكيم المعرض العام بأعمالهم في المعرض؛ مؤكدًا أنه يتنافى مع قوانين وأعراف لجان التحكيم.

أضاف بيصار: “كيف شارك في مركز محمود مختار الثقافى ومتحفه الذي يضم قاعتين للعروض المتغيرة، عدد من الأعمال (الهابطة) لعدد من الفنانين باستثناء أعمال قليلة؛ خاصة بقاعة (إيزيس)”.

وكتب بيصار عبر حسابه على فيسبوك: "تذكرنا تلك الأغمال بأعمال الأشعال والتربية الفنية بمعناها المدرسي التقليدي، وهذا بالطبع يسيئ للمعرض العام ومركز محمود مختار الثقافي، والسؤال كيف تم إجازة هذه الأعمال؟، بالطبع مسؤولية لجنة الحكيم، وفى الحقيقة في الوقت الذى تم فيه إقصاء العديد من الفنانين ممن عرضوا أكثر من مرة بالمعرض العام، بمعنى سحب تاريخهم واختزال تجربتهم ونحن نقول بصرف النظر عن المستوى الفنان هنا يعرض على مسؤوليته استكمالا لتجربته، نقول لا شك أنها أفضل بكثير مما هو معروض بـ(إيزيس)“.

فنان يتهم رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق بالأقصاء عن المشاركة

من انتقادات صلاح بيصار إلى اتهامات الفنان التشكيلي رضا عبد السلام لرئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق خالد سرور بإقصائه من المشاركة فى فعاليات المعرض العام خلال ست سنوات مضت؛ وهو ما عّبر عنه بموقع "فيسبوك"؛ وكتب يقول: "اللوحتان المشارك بهما فى المعرض العام الدورة 44 لعام 2024، بعد انقطاع عن المشاركة لست سنوات بسبب خيال المآتة، ألوان زيتية على قماش قطن من مجموعة بعنوان (روح الأمكنة)، تلك التي أعالج فيها فوضى الأبنية العشوائية في مصر بأسلوب يعتمد على المخيلة التعبيرية في البناء الهندسي والتوازن والاتساق البصري للكتل والمساحات اللونية التجريدية، والتحديدات الخطية القوية، وفق تداخل الطبقات والمستويات، والأشكال مع بعضها البعض، لخلق جمالية تتعدد فيها زوايا الرؤية والطرح الفكري".

خالد سرور علق عبر حسابه على ما ورد في منشور الفنان رضا عبد السلام؛ وبعدها حذف الأخير وصفه بـ"خيال المآتة" من التعليق؛ وهو ما جاء في رد رئيس القطاع الأسبق.

سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، كتب ردا على عبدالسلام: "خيال المآتة الذي تتحدث عنه هو الشخص الذي كنت تتردد على مكتبه حاملا اسكتشاتك ولوحاتك حتى يتم العرض لك، وبالفعل تم عمل معرض استيعادي لك في جميع قاعات مركز الجزيرة ونقل للعرض في الإسكندرية، وأيضًا تم الاقتناء منك (كل هذا في خلال الست سنوات التي تدعي أنك كنت مقاطعا)، وأصبح خيال المآتة كما تدعي عليه عدوا لك بعد أن تم رفض طلبك للاقتناء من أعمالك كل سنة بالمخالفة للوائح والأعراف تحت دعواك أنك استثنائي ولا تطبق عليك اللوائح والقوانين، وعجبي على من يدعون أنهم كبار، وعجبي على من يدعون الفضيلة وهم، وإذا كان بالألقاب فأنت مشهور بألقاب كثيرة لا داعي لذكرها الآن".