مصطفى كامل يتألق فى أولى حفلاته بالساحل الشمالى (صور)

أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أولى حفلاته فى العلمين، بموسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد.

وحرص "كامل" على تقديم باقة كبيرة من أفضل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منذ بداية الحفل.

من جهة أخرى، يبدأ مصطفى كامل خلال الأشهر المقبلة استئناف تصوير فيلم نور الريس، الذي يعود به للسينما بعد فترة من الغياب، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، ويشارك فيه عمرو عبد الجليل، فراس سعيد، لطفي لبيب، أحمد صيام، محمد سليمان، بوسي شاهين، محمد فاروق.