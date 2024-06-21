الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مجمع الشعراوى: نشكر الرئيس السيسى على استجابته السريعة بترميم ضريح الإمام

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال عبد الرحمن مصطفى، مدير مجمع الشعراوي، إن الوحدة المحلية بذلت الكثير من الجهود لسحب المياه من أسفل ضريح الإمام الشيخ الشعرواي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما حدث عطل مفاجئ في محطة الصرف الصحي  العمومية القريبة من الضريح.

ترميم ضريح الإمام 

وأكد عبد الرحمن مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجمع الشيخ الشعراوي كان فكرته الراحل الشيخ محمد الشعراوي، هذا المجمع يقوم بتعليم الأطفال والكبار القرآن الكريم، كما أنه معني بتوزيع الزكاة على المحتاجين.

سرعة استجابة الرئيس 

وتابع: "نشكر الرئيس على استجابته السريعة بترميم الضريح، وهذه السرعة في التعامل مع ضريح الإمام الشعراوي ليس أمرًا جديدًا، حيث من المتعارف عليه أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بالأئمة والعلماء الحاضرين واللذين رحلوا عن عالمنا".

مدير مجمع الشعراوي عبد الرحمن مصطفى اكسترا نيوز ضريح الإمام الشعراوي ترميم ضريح الإمام الشعراوي

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