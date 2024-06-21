الخصوصية والأمان فى خطر.. آبل تؤجل إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعى فى أوروبا

أعلنت شركة آبل تأجيل إطلاق ثلاث ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أوروبا لأن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي تتطلب من الشركة التأكد من أن المنتجات والخدمات المنافسة يمكن أن تعمل مع أجهزتها.

كما أنه سيتم إطلاق الميزات في الخريف في الولايات المتحدة، ولكنها لن تصل إلى أوروبا حتى عام 2025.

3 مميزات لن يتم طرحها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي

قالت الشركة، اليوم الجمعة، إن ثلاث ميزات- Phone Mirroring، وتحسينات SharePlay Screen Sharing، وApple Intelligence- لن يتم طرحها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هذا العام بسبب الشكوك التنظيمية بسبب قانون الأسواق الرقمية "DMA" التابع للاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة آبل إن لوائح الاتحاد الأوروبي ستجبرها على المساس بأمن أجهزتها، وهي حجة قدمتها من قبل ورفضها مسئولو الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة Apple في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على وجه التحديد، نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات".

وفي بيان لبلومبرج، قالت المفوضية الأوروبية إن شركة أبل ستكون موضع ترحيب في الاتحاد الأوروبي بشرط أن تتبع القوانين هناك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة لأول مرة خدمة Apple Intelligence في مؤتمرها السنوي للمطورين، وهي عبارة عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تدمج ChatGPT وSiri للبحث في الويب وإنشاء صور أو نصوص.

عندما يتم إصدار الإصدار التالي من نظام تشغيل الهاتف المحمول من Apple في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن الميزات المساعدة أيضًا من البحث في رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والصور الخاصة بالهاتف للعثور على معلومات محددة بناءً على مطالبات المستخدم.

وقالت الشركة إن الميزات ستكون متاحة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPad وMac بشريحة M1 والإصدارات الأحدث. تتيح ميزة iPhone Mirroring على نظام MacOS Sequoia إمكانية عرض شاشة الهاتف والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر Mac.

وجاء في بيان أبل: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكّننا من تقديم هذه الميزات لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم".

لقد حرصت شركة Apple على الوعد مرارًا وتكرارًا بأن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها ستكون خاصة. في أوائل حزيران "يونيو"، وعد الرئيس التنفيذي تيم كوك بأن ميزاته "سترتكز على سياقك الشخصي مثل روتينك، وعلاقاتك، واتصالاتك، والمزيد".