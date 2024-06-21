مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مطعم غرب الإسكندرية

لقي عامل مصرعه بمنطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن تعرض للصعق الكهربائي أثناء تأدية عمله داخل أحد المطاعم، وتم نقله إلى المستشفى.

بلاغ بمصرع عامل

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة عامل عقب تعرضة للصعق الكهربائى أثناء العمل داخل مطعم بدائرة القسم.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المدعو محمود علي ابراهيم، 36 سنة، عامل، مقيم محافظة البحيرة، أثناء قيامه بأعمال نظافة بمطعم بمنطقة البيطاش العجمي صعقه التيار ما أدى إلى وفاته، تم نقله إلى المستشفي وتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.