أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

حصد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" في الجولة 12 المؤجلة من دوري نايل.

وقدم أكرم توفيق أداءًا مميزًا في المباراة التي حقق فيها الأهلي فوزًا صعبًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف ليرتقي المارد الأحمر إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في السابعة من مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏



سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها لنهايتها ولاحت أمامه العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت جميعها نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني بتسديدة أخرى في الدقيقة 84، فيما سجل الداخلية هدفه الوحيد من ركلة جزاء سددها كريم يحيى.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 42، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 15.

الشوط الأول

انطلقت المباراة بقوة وسرعة في الأداء ورغبة ملحة من الأهلي لفرض سيطرته على الملعب ومع الدقيقة 4 ظهرت بقوة ملامح الفريق الهجومية بتمريرة من أفشة إلى محمد هاني ومنه إلى رضا سليم من لمسة واحدة، لكن رضا فضل المراوغة بدلًا من التمرير لكهربا لتضيع الفرصة وتخرج الكرة إلى خارج الملعب.



واصل الأهلي محاولاته الهجومية لاختراق دفاعات الداخلية المتكتلة أمام المرمى، ومع الدقيقة 10 وصلت الكرة إلى رضا سليم في عمق منطقة الجزاء لكنه لم يحسن استقبالها برأسه، وبعده سدد إمام عاشور الكرة لكنها مرت بجوار القائم.



في الدقيقة 14 أهدر حسين الشحات فرصة تسجيل الهدف الأول عندما تسلم تمريرة كهربا وتوغل داخل منطقة جزاء الداخلية، وبدلًا من التسديد في المرمى فضل التمرير ليتدخل دفاع الداخلية ويشتت الكرة.



الهدف الأول:

محاولات الأهلي الهجمومية أثمرت عن الهدف الأول في الدقيقة 19 من تمريرة متقنة حملت توقيع إمام عاشور إلى محمود كهربا الذي هيأ الكرة أمام محمد مجدي أفشة، الذي سدد صاروخًا سكن الزاوية اليسرى لحارس الداخلية محمد مجدي.



كاد الأهلي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تمريرة طويلة بقدم إمام عاشور إلى رضا سليم، الذي أعاد الكرة إلى إمام مرة أخرى، فمررها إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء سددها حسين من لمسة واحدة لكن الكرة مرت بجوار القائم.



تصدى مصطفى شوبير في الدقيقة 38 لواحدة من الهجمات المرتدة النادرة لفريق الداخلية برشاقة ويقظة قبل أن تصل إلى رأس محمد علاء.



في الدقيقة 43 يحتسب الحكم ركلة جزاء على الأهلي من تدخل ياسر إبراهيم على قدم إسلام عبد النعيم سددها كريم يحيى مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 44.



مرت الدقائق الأخيرة سريعة حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بقوة ومحاولات مستمرة للتسجيل وتحقيق الفارق لقتل المباراة والحصول على نقاطها الثلاث.



في الدقيقة 52 تعرض سليم للسقوط داخل منطقة جزاء الداخلية، لكن من دون مخالفة لتستمر المباراة لعدم وجود مخالفة على لاعب الداخلية شريف دابو.



أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني بخروج حسين الشحات وكريم فؤاد ومشاركة موديست وأحمد نبيل كوكا في الدقيقة 59.



مع الدقيقة 73 يهدر محمود كهربا فرصة هدف محقق عندما وصلت الكرة إلى موديست داخل منطقة الجزاء، فهيأها على قدم كهربا داخل المنطقة الـ6 ياردات، لكن الكرة مرت من فوق قدمه بغرابة لتضيع الفرصة ويظل التعادل قائمًا.



أجرى الأهلي التغييرين الثالث والرابع في الدقيقة 75، بمشاركة عمرو السولية وأحمد عبد القادر وخروج محمد مجدي أفشة ورضا سليم.



ضغط الأهلي بكل خطوطه محاصرًا فريق الداخلية المرتد بكامل لاعبيه، وسط فرص بالجملة ولكن دون إتقان للمسة الأخيرة.



أجرى الأهلي التغيير الختامي والأخيرة في الدقيقة 83 بمشاركة طاهر محمد وخروج محمود كهربا.



الهدف الثاني



في الدقيقة 84 ومن ركلة ركنية تصل الكرة من دفاعات الداخلية إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، فسدد لترتطم الكرة بقدم أحمد عماد لاعب الداخلية وتعانق الشباك.



واصل الأهلي محاولاته لتسجيل الهدف الثالث وسط استحواذ كامل، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/1.