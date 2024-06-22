بوريل: نتضامن مع قبرص وملتزمون بخفض التصعيد فى المنطقة

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، نتضامن مع قبرص وملتزمون بخفض التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذات، في خطاب ناري ألقاه هذا الأسبوع، أشار زعيم حزب الله حسن نصر الله إلى قبرص المجاورة، مهددًا باستهداف الجزيرة الصغيرة المقسمة في البحر الأبيض المتوسط ​​إذا ساعدت إسرائيل في حرب محتملة بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل.

قبرص ستكون جزءا من الحرب

وقال زعيم الجماعة اللبنانية في خطاب متلفز يوم الأربعاء، إن “قبرص ستكون جزءًا من هذه الحرب أيضًا” إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام القوات الإسرائيلية، بعد يوم من تحذير إسرائيل من احتمال “التصعيد الشامل” الحرب" في لبنان كانت "تقترب جداً".

وردا على هذه التصريحات، نفى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس تورطه في الحرب.

وتعد قبرص جزيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تقع على خط الصدع الجيوسياسي بين الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وهي أقرب جغرافيًا إلى الصراعات في الشرق الأوسط منها إلى مراكز القوى الأوروبية.

وتبلغ مساحة الجزيرة ضعف مساحة ولاية ديلاوير الأمريكية، وهي مقسمة إلى قسمين: جزء جنوبي ناطق باليونانية يُعرف باسم جمهورية قبرص، ومنطقة ناطقة بالتركية تُعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية. ويعكس تقسيم الجزيرة التنافس بين الخصمين الإقليميين اليونان وتركيا. فمعظم المجتمع الدولي لا يعترف إلا بسيادة الجزء اليوناني من قبرص، وهو البلد الذي كانت تهديدات نصر الله موجهة إليه.

جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضوًا في تحالف الناتو الدفاعي الذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها البعض في حالة الهجوم. فهي موطن لحوالي 920.000 نسمة، وعاصمتها نيقوسيا.



ما مدى قرب علاقات قبرص مع إسرائيل؟

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قبرص وإسرائيل في عام 1960، بعد استقلال الجزيرة عن الحكم الاستعماري البريطاني، لكن قبرص لم تفتح سفارة في تل أبيب حتى عام 1994. وتوترت العلاقات في الثمانينيات والتسعينيات بسبب قضايا من بينها علاقات إسرائيل الوثيقة مع تركيا وإسرائيل. الصراع العربي الإسرائيلي، حيث وقفت قبرص إلى جانب الدول العربية ودعمت إقامة الدولة الفلسطينية.

وانتعشت العلاقات مرة أخرى في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بدأت إسرائيل تتجه نحو شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لإقامة شراكات اقتصادية، خاصة بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في المنطقة. ويقول الخبراء إن إسرائيل تنظر أيضًا إلى قبرص كشريك لإحباط التهديدات الإقليمية، خاصة من تركيا والجماعات المرتبطة بإيران.

واستخدمت إسرائيل في السنوات الأخيرة الأراضي القبرصية لتدريب قواتها على الحرب المحتملة مع حزب الله. قال الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن تضاريس قبرص مماثلة لتلك الموجودة في لبنان.

وفي عام 2022، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية مشتركة مع القوات القبرصية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض التدريبات المشتركة ركزت على القتال على جبهات متعددة والتركيز على قتال حزب الله في لبنان. وأجريت آخر تدريباتهم في مايو 2023 في قبرص.

وقالت الرئاسة القبرصية يوم الخميس إن البلاد “لم تسهل أبدا ولن تسهل أي عمل عدواني أو هجوم ضد أي دولة”.