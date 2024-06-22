قبل الامتحان بساعات.. تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية اليوم السبت الموافق 22 يونيو للعام الدراسي 2024، حسب جدول امتحانات الثانوية العامة الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتستعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

توزيع درجات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/2024:

مادة اللغة العربية: 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.

على أن توزع الدرجات كما يلي:

أسئلة النصوص: بواقع 20 درجة.

اسئلة النحو: بواقع 20 درجة.

أسئلة الأدب: بواقع 6 درجات.

أسئلة البلاغة: بواقع 6 درجات.

سؤال التعبير: بواقع 14 درجة.

أسئلة القراءة: بواقع 8 درجات.

أسئلة القصة: بواقع 6 درجات.

موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024:

وحسب جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى لعام 2024 ويوافق يوم 22 يونيو الحالي، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للفصل الدراسي الحالي 2023/ 2024:

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024:

مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024:

مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024:

للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة الادبية مادة التاريخ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024:

مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024:

للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024:

للشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

للشعبة الادبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024:

للشعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024:

للشعبة العلمي علوم مادة الأحياء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة العلمي رياضة مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

للشعبة الادبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024:

للشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11.