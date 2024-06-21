الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس

اقتحامها قرية يتما
اقتحامها قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بوقوع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بعد اقتحامها قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وتطلق النار على سيارة فلسطينية.

القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بمحاصرة مبنى وسط قلقيلية والاحتلال يدفع بتعزيزات للمكان

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الخاصة الإسرائيلية، قامت بمحاصرة مبنى وسط قلقيلية والاحتلال يدفع بتعزيزات للمكان، موضحةً أن القوات الإسرائيلية الخاصة أطلقت النار على فلسطينيين اثنين وسط المدينة.

 

القاهرة الإخبارية مواجهات الاحتلال الفلسطينيين اقتحام قرية يتما نابلس

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