السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد اجتماع البنك المركزى المصرى 2024

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

ينتظر كثير من أصحاب المال والأعمال والمستثمرين مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024.

 

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

من المقرر عقده يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو المقبل لمعرفة هل سيتم تثبيت أسعار الفائدة كما حدث خلال اخر اجتماع يوم ٢٣ مايو الماضي.

 

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري إلي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين ١-٢% بقيمة 100-200 نقطة أساس.

 

ماذا سيحدث في اجتماع المركزي المقبل


كما يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك عن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماع التي يتم تحديد فيها سعر الفائدة.

 

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024
 

وينشر “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم مناقشة سعر الفائدة حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل.


تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه، ٢٣ مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

يمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية والمقرر له يوم ١٨ يوليو المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماع الثالث يوم ٢٣ مايو الماضي.

 

توقعات بخفض أسعار الفائدة الاجتماع المقبل

توقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.


وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس 6%، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا الاتجاه مستقبلا بعد تثيبت اسعار الفائدة امس الخميس.

 

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024

يتم عقد الاجتماع الرابع يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة والمقرر يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

 

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

 

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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