الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع درجة الاستعداد بشواطئ دمياط الجديدة مع انطلاق موسم صيف 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد شاطئ مدينة دمياط الجديدة اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفا من المصيفين، فى ظل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتورمهندس محمدخلف الله رئيس جهاز المدينة.

وأوضح  الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز،  أن منطقة الشاطئ شهدت إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ نجحت فى حماية 107 حالة من الغرق، وتسليم 122 طفل تائه إلى ذويهم.

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جدير بالذكر أن منطقة الشاطئ مزودة بمبان إدارية تقدم جميع الخدمات( نقطة إسعاف، نقطة شرطة، بالإضافة إلى مبني إدارة الشاطئ.

رفع درجة الاستعداد بشاطي دمياط الدكتور محمد خلف الله الجديدة

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