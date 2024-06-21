الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف عددًا من المنازل فى حى البرازيل جنوب رفح

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف عددا من المنازل في حي البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

المجازر الإسرائيلية مستمرة على مدار اليوم بحق الفلسطينيين في غزة

في المقابل، قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه في كل يوم نتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة ترتكب بحق المدنيين، ما جرى مساء هذا اليوم هو استهداف واضح للمدنيين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح وتحديدا منطقة المواصي، حيث استشهد 30 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء قصف آليات الاحتلال لتجمع للمواطنين قرب مقر اللجنة الدولية للصليبة الأحمر غرب مدينة رفح.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حديث وكالة رويترز عن أن الاحتلال الإسرائيلي وسّع عملياته في اليومين الأخيرين وتوغّل إلى وسط مدينة رفح ما قام به الجيش على مدار الشهر الماضي هو توسيع للعدوان الإسرائيلي على المدينة، مشيرًا إلى أن الاحتلال وصل منذ أسابيع إلى وسط المدينة فوصل إلى منطقة السعودي وإلى منطقة تل السلطان في أقصى غرب المدينة، وكذلك إلى مخيم الشابورة ومنطقة تلة زعرب وغيرها من المناطق.

 

القاهرة الإخبارية مدينة رفح حي البرازيل الاحتلال المجازر الإسرائيلية

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