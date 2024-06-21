الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا.. أبرز أخبار العالم

صحف العالم
صحف العالم

يستعرض موقع "الدستور" في السطور التالية، أبرز الأخبار العالمية التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية اليوم الجمعة.

حملة ترامب تتفوق على بادين بـ56 مليون دولار

وجمعت حملة دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 141 مليون دولار في شهر مايو، مقارنة بـ85 مليون دولار جمعها خصمه الديمقراطي جو بايدن. 

وقالت حملة ترامب إن أكثر من ثلث الأموال التي حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق جاءت من التبرعات عبر الإنترنت، خلال الـ24 ساعة، التي أعقبت إدانته بجريمة الشهر الماضي. 

ولن تكون البيانات الكاملة متاحة حتى يوليو، ولكن يبدو أن ترامب يؤدي إلى تآكل الميزة النقدية التي يتمتع بها بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

سوناك غاضب من مزاعم حول موعد الانتخابات

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إنه غاضب للغاية بشأن مزاعم بأن أعضاء في حزب المحافظين يراهنون على موعد الانتخابات العامة.

وتجري هذه الأيام أن تحقيقات مع اثنين من مرشحي حزب المحافظين ومدير حملة الحزب. وقد تؤدي هذه المزاعم إلى الإضرار أكثر بفرص سوناك الضئيلة بالفعل في الحصول على أغلبية برلمانية في الرابع من يوليو المقبل.

استمرار حظر امتلاك السلاح للخاضعين لأوامر تقييدية

أيدت المحكمة العليا في أمريكا الطعن المقدم على قانون اتحادي يحظر على الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييدية تتعلق بالعنف المنزلي حيازة الأسلحة.

وحكم غالبية القضاة بأن مثل هذه القيود المفروضة على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا حقيقيا لسلامة الآخرين، تتوافق مع التعديل الثاني للدستور.

ويمثل هذا الحكم خروجا عن المحكمة التي وسعت حقوق ملكية السلاح في السنوات الأخيرة.

القبض على 3 جواسيس في ألمانيا

ألقت ألمانيا القبض على ثلاثة رجال يشتبه في تجسسهم على أوكراني في فرانكفورت. ولم تكشف السلطات عن وكالة المخابرات التي يعتقد أن الرجال الثلاثة- وهم مواطنون من أرمينيا وروسيا وأوكرانيا- كانوا يعملون بها.

والرجال هم الأحدث بين عدد من الأفراد الذين تم اعتقالهم في ألمانيا للاشتباه في قيامهم بالتجسس منذ بداية العام.

حزب بابيس ينسحب من "تجديد أوروبا"

قال أندريه بابيس، رئيس الوزراء التشيكي الأسبق، إن حزبه سينسحب من حزب تجديد أوروبا، الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي. 

ويشكل رحيل حزب بابيس ضربة للجماعة، التي يدعم أعضاؤها السياسيين الوسطيين، مثل إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي. 

وقال بابيس إن أعضاء البرلمان الأوروبي من حزبه سينفصلون عن الكتلة بسبب دعمها لسياسات الهجرة والمناخ الليبرالية.

الدستور الأخبار العالمية وسائل الاعلام ترامب بادين

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