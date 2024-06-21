باحث سياسي: استقالة أندرو ميلر تؤكد الخلافات الكبيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية

قال الباحث السياسي محمد العالم، إن استقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإسرائيلية الفلسطينية هي الأكبر حتى الآن وتأتي لتؤكد حجم الخلافات داخل وزارة الخارجية الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية بشكل عام، هو خلافات حادة تخطت فكرة خلافات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في طريقة التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان من المعروف لوسائل الإعلام الأمريكية أن الخارجية الأمريكية بها عديد من الأراء التي تؤيد أن على الولايات المتحدة الأمريكية السعي بشكل أكبر لوقف هذه المذبحة في قطاع غزة كما كان يرى البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متهمة أمام العالم مع إسرائيل في ارتكاب مزيد من الدماء.

وأوضح أن هذه الاستقالة جاءت بعد عملية تحرير الأسرى الأربعة الأخيرة من الجانب الإسرائيلي واشتراك قوات أمريكية معها بما يخالف القانون الدولي لأن الرصيف الأمريكي كان مفترض أنه للمساعدات الإنسانية فقط، لكن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته بشكل فج واستخدمته لصالح إسرائيل مما أدى إلى استشهاد أكثر من 270 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.