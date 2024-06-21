إنقاذ 47 مصطافًا من الغرق فى رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين فى نهاية هذا الأسبوع وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كل الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

وقد شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كل التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٤٧ حالة من الغرق وتسليم ٦٢ طفلا تائها إلى ذويهم.