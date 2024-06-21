الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 47 مصطافًا من الغرق فى رأس البر

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين فى نهاية هذا الأسبوع وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كل الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

وقد شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كل التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٤٧ حالة من الغرق وتسليم ٦٢ طفلا تائها إلى ذويهم.

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