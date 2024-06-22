المغربى عبد الفتاح كيليطو يحصد جائزة الأكاديمية الفرنسية

أعلنت الأكاديمية الفرنسية، أن ثماني من جوائزها هذه السنة مُنِحَت لأجانب، بينهم الكاتب والأكاديمي المغربي عبد الفتاح كيليطو، ما يشكّل انفتاحًا قلّ مثيله منها على العالم الناطق بالفرنسية.

يذكر ان الأكاديمية الفرنسية انتخبت في سبتمبر الماضي الكاتب الفرنسي اللبناني الأصل أمين معلوف أمينًا دائمًا لها. والذي بدوره جعل الانفتاح على البلدان الأخرى الناطقة بالفرنسية إحدى أولوياته.

وحصلت الكندية إيلين دوريون، على الجائزة الكبرى للشعر عن مجمل أعمالها بعدما أصبحت أول كاتبة على قيد الحياة، تُدرج نصوصها في برنامج البكالوريا الفرنسية.

وحصل الإيطالي البلجيكي سلفاتوري أدامو على الميدالية الكبرى للأغنية الفرنسية، والسويسري رودي إمباخ الذي يكتب باللغتين الفرنسية والألمانية على الجائزة الكبرى للفلسفة.

أما جائزة إيرفيه ديلوين الكبرى التي تُمنح لِمَن يسعون إلى جعل الفرنسية لغة عالمية، فكانت من نصيب الفيلسوف الأوكراني الفرنكوفوني كونستانتين سيغوف.

ومن بين الفائزين بجائزة تألق اللغة والأدب الفرنسيين، الأميركية دانا كريس المتخصصة في أدب لويزيانا، والمؤرخ الإيطالي فرانشيسكو ماسا، والفرنسي الأفغاني الأصل إيمانويل خيراد، مقدّم برنامج «المكتبة الفرنكوفونية» La Librairie francophone الذي يبث في دول عدة لكنّ إذاعة «فرانس إنتر» قررت وقفه.

وأعطيت جائزة مورون الكبرى للإسرائيلي دانييل س. ميلو عن كتابه «لا سورفي دي ميديوكر» La Survie des médiocres الذي نُشر بدايةً باللغة الإنكليزية.

ومن أبرز الفائزين الآخرين فلوريان زيلر الذي نال جائزة المسرح، ورسّام الكاريكاتور بلانتو الذي حصل على جائزة ليون دو روزن المخصصة لعمل في مجال البيئة والمخرج باسكال بونيتزر (جائزة السينما).

أما عن عبد الفتاح كيليطو

عبدالفتاح كيليطو في الرباط عام 1945، كتب العديد من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، تابع دراسته في ثانوية «مولاي يوسف»، ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. حاصل على دكتوراة دولة من جامعة السوربون الجديدة عام 1982، حول موضوع السرد والأنساق الثقافية في مقامات الهمداني والحريري. يعمل أستاذًا في كلية الآداب جامعة محمد الخامس، الرباط، منذ سنة 1968. ألقى العديد من المحاضرات، وشارك في لقاءات ثقافية في المغرب وخارجه، وعضو في اتحاد كتاب المغرب. قام بالتدريس بوصفه أستاذًا زائرًا بعدة جامعات أوروبية وأمريكية من بينها جامعة بوردو، والسوربون الجديدة، كوليج دو فرانس، جامعة برينستون، جامعة هارفارد. شكّلت أعماله موضوع مقالات وتعليقات صحفية، وكتب، وأبحاث جامعية، بالعربية والفرنسية. ترجمت بعض أعماله إلى لغات عدة، من بينها: «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية». وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب عام 2023، وجائزة المغرب الكبرى 1989، جائزة الأطلس الكبير 1996.

من أهم مؤلفاته: «الأدب والغرابة.. دراسات بنيوية في الأدب العربي»،«العين والإبرة.. دراسة في ألف ليلة وليلة»، «لن تتكلم لغتي»، «الحكاية والتأويل»، «الأدب والارتياب»،«الغائب.. دراسة في مقامات الحريري»، «لسان آدم»، «أبو العلاء المعري.. أو متاهات القول»، «حصان نيتشه»،«أنبئوني بالرؤيا»، «الكتابة والتناسخ»،«من شرفة ابن رشد»، «أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية»، «بحبر خفي»، «من نبحث عنه بعيدًا يقطن قربنا»،«في جو من الندم الفكري»و«التخلي عن الأدب».