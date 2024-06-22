طريقة عمل طاجن بامية باللحمة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، وهذا ما نقدمه عبر السطور التالية.

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

المقادير

نصف كيلو لحم بتلو

نصف كيلو بامية

بصل

فلفل حار

4 فصوص ثوم.

كزبرة ناشفة

عصير ليمون

سمنة

2 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كزبرة خضراء للتزيين

4 كوب ماء

طريقة التحضير

نقوم بتشويح قطع اللحم فى السمنة على النار.

ثم إضافة البصل والفلفل الحار.

وبعد ذلك إضافة الثوم والكزبرة الناشفة ثم الصلصة.

يتم إضافة عصير الطماطم ثم البامية والملح والفلفل وكوب ماء.

نتركه دقيقتين على النار.

يفرغ المحتوى فى طاجن فرن.

ونضيف له عصير الليمون.

نغطيه بـ"الفويل".

ويسوى بالفرن على درجة حرارة 200.

ثم نقوم بتقديمه مزينًا بالكزبرة الخضراء.

يقدم ساخنًا مع الرز المطبوخ أو الخبز الساخن والزيتون أو المخللات.

السعرات الحرارية فى طاجن البامية باللحمة:

يمكن الحصول على كمية السعرات الحرارية التى تكفى لـ 5 أفراد والتى تصل إلى حوالى 600 سعرة حرارية من خلال تناول طاجن من البامية مع اللحم.

طاجن البامية باللحم في عيد الأضحى

يعشق المصريين طواجن الخضروات باللحم خاصة طاجن البامية باللحم، وهو يعتبر أحد الموروثات الشعبية المصرية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الطلب على شراء البامية الخضراء فى فترات عيد الأضحى نظرا لتوافر اللحوم فى البيوت المصرية خلال فترة العيد.

ومن الخضروات المحببة لدى المصريين مع اللحم البسلة والفاصوليا سواء الجافة أو الخضراء وكذلك اللوبيا.

وتفضل معظم البيوت المصرية فى فترة عيد الأضحى طواجن البامية الخضراء مع اللحم الضانى والبعض يفضل لحم البتلو.

اقرأ أيضاً