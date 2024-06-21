ثلاثية النمسا تهدد بولندا بوداع يورو 2024

اقترب منتخب بولندا من وداع بطولة يورو 2024، بعد الخسارة الثانية على التوالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سقطت أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم منتخب النمسا في الدقيقة التاسعة عن طريق تراونر الذي سجل من رأسية رائعة في شباك تشيزني.

واستمر تفوق منتخب النمسا حتى استطاع بيونتيك من تسجيل التعادل لصالح بولندا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ونجح منتخب النمسا في استعادة تقدمه مجددًا في الدقيقة 67 عندما أحرز بومجارتنز الهدف الثاني.

وعزز منتخب النمسا من تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 78 عندما حصل على ركلة جزاء، عقب تعرض سابيتزر للعرقلة من قِبل الحارس تشيزني، وحصل الأخير على بطاقة صفراء.

وحوّل أرناوتوفيتش ركلة الجزاء بنجاح ليسجل منتخب النمسا الهدف الثالث.

وحصد فريق النمسا على أول 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، بينما تذيل منتخب بولندا المجموعة بدون النقاط.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من المجموعات الستة، إلى جانب أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.