الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من داخل سيارة "فيراري".. طارق العريان يستعيد ذكريات شبابه في اليونان

المخرج طارق العريان
المخرج طارق العريان

استرجع المخرج طارق العريان ذكرياته بصورة من فترة الشباب، اثناء سفره خارج مصر وتحديدا في اليونان، بجانب سيارة فارهة.

وشارك “العريان” الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق : “اليونان ١٩٨٧ قبل ان ابدا في الاخراج”.

 

جدير بالذكر أن المخرج طارق العريان حقق نجاح كبير بإخراج فيلم ولاد رزق ٣ والذي يعرض حاليا بالسينمات محققا ايرادات قياسية وصلت إلى ١٣٣ مليون جنيه خلال ٩ ايام فقط من طرحه.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

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