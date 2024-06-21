الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لترشيد استهلاك الكهرباء.. نصائح قبل شراء مبرد المياه والتكييف

الكهرباء
الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  بعض المواصفات التي يجب مراعاتها عند شراء مبرد المياه لترشيد استهلاك الكهرباء، لتقليل فاتورة الاستهلاك.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن 6 إرشادات هامة لشراء مبرد المياه وهي:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.
2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة
3- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائى
4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.
5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.


كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك في 4 خطوات وهي:

1-  تشغيل التكييف على درجة 25.

2-  المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4- لتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

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