القاهرة الإخبارية: المجازر الإسرائيلية مستمرة على مدار اليوم بحق الفلسطينيين في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه في كل يوم نتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة ترتكب بحق المدنيين، ما جرى مساء هذا اليوم هو استهداف واضح للمدنيين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح وتحديدا منطقة المواصي حيث استشهد 30 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء قصف آليات الاحتلال لتجمع للمواطنين قرب مقر اللجنة الدولية للصليبة الأحمر غرب مدينة رفح.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حديث وكالة رويترز عن أن الاحتلال الإسرائيلي وسّع عملياته في اليومين الأخيرين وتوغّل إلى وسط مدينة رفح ما قام به الجيش على مدار الشهر الماضي هو توسيع للعدوان الإسرائيلي على المدينة، مشيرًا إلى أن الاحتلال وصل منذ أسابيع إلى وسط المدينة فوصل إلى منطقة السعودي وإلى منطقة تل السلطان في أقصى غرب المدينة، وكذلك إلى مخيم الشابورة ومنطقة تلة زعرب وغيرها من المناطق.

وأوضح أن الاحتلال منذ عدة أسبوع وهو يوسع في هذه العملية بشكل تدريجي بمدينة رفح، ويمكن القول إن رفح وأجزاء واسعة منها هدمت بصمت في ظل حديث عن محدودية العملية البرية، مؤكدًا أن ما يجري في رفح اليوم هو إجبار النازحين مجددا على الفرار تحت وطأة القصف وهي مجزرة اقترفت بحق مدنيين كانوا في خيامهم في أقصى المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وأشار إلى أن المصادر الطبية الفلسطينية تقول إنه منذ صبيحة اليوم حتى اللحظة الحديث عن 75 شهيدا، وما يجري أيضا في محافظة غزة لابد من تسليط الضوء عليه لأن الجريمة لاتقترف فقط في مدينة رفح حيث العملية البرية، فالاحتلال الاسرائيلي أغار على عدة منازل في منطقة البلدة القديمة بمدينة غزة وأيضا في مخيم الشاطئ غربى المدينة.

وأكد أن هذا القصف حسب المصادر الطبية الفلسطينية في مشفى الأهلي المعمداني أسفر عن استشهاد 30 مواطنا، وطال القصف المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في بلدة بيت لاهيا استهدفت سيارة كان يستقلها أحد المواطنين وارتقى شهيدا.

وتابع: "وفي المحافظة الوسطى أغار الطيران الحربي على منزلا في منطقة شارع العشرين شرق مخيم النصيرات بينما كثفت المدفعية الاسرائيلية عصر هذا اليوم من إطلاق القذائف صوب المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى وتحديدا شرق مخيم البريج وفي المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات فالحديث اليوم عن أنه يوم دامي آخر من أيام الحرب".