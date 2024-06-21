جهاز القاهرة الجديدة يكشف موعد عودة ضخ المياه لـ جاردينا والإسكان العائلي

كشف المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، عن موعد عودة ضخ المياة لمنطقة جاردينا ومنطقة الإسكان العائلي.

وقال المهندس عبد الرؤوف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن الجهاز انتهى من عملية إصلاح كسر بماسورة المياه المغذية للمنطقتين بعد صلاه الظهر حتي الساعه الثامن و45 دقيقة مساء يوم الجمعة.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلي أنه تم تنفيذ أعمال تطهير وصيانه الدورية لمطابقة شبكة الصرف الصحي بالوعات المطر بالمدينه، بالإضافة الي ذلك تم تنفيذ بوتات إضافية للأماكن المتوقع تجميع مياة الأمطار بها كثافة

واضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة انه تم الكشف عن محابس المياه المدفونه تحسنا لاي طواري