جوميز يكشف موقف الزمالك من لقاء القمة أمام الأهلي

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، موقف الجهاز الفني من خوض قمة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد قمة الأزمة بين الزمالك والأهلي بدوري نايل

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

وياتي ذلك، بعد قرار مجلس الإدارة مؤخرا، بعدم خوض أي مباراة في الدور الثاني اعتبارا من مواجهة الأهلي المقبلة، إلا بعد خوض فرق الدوري جميع موجلات الدور الأول بالكامل بلا استثناء، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، وذلك بعد الفضيحة التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري.

وقال جوميز، على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة فاركو:" الجهاز الفني لم يتم إبلاغه بشأن مباراة الأهلي حتى الآن، من قبل مجلس الإدارة".

وأضاف:" لم أتحدث مع اللاعبين عن عدم خوض المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي من عدمه كما تردد".

وواصل المدرب البرتغالي:" بخصوص الإجازة غدا للاعبين من التدريبات؟.. احنا مجهزين خطتنا على كل المباريات ولازم نريح اللاعبين عشان في ضغط مباريات وأنا بجهز شغلي على الجدول كله".

وأشار جوميز إلى أنه يحترم كل قرارات مجلس إدارة الزمالك ويدعمها.

وحقق الزمالك، حقق فوزا هاما على فاركو، اليوم الجمعة، بهدفين نظيفين، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل.

سجل هدفي القلعة البيضاء، مصطفى شلبي وعبدالله السعيد، في الدقائق الـ15 و51 من عمر المباراة.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

وبهذه النتيجة رفع الزمالك، رصيده لـ34 نقطة، وضعته في المركز التاسع بجدول دوري نايل، إلا انه لا يزال يمتلك 5 مؤجلات أخرى، أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر، والتاسعة عشر والثانية والعشرون والثالثة والعشرون على الترتيب.