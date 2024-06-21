الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطهير 76 لجنة رئيسية قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

تستأنف امتحانات الثانوية العامة، بتطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية بـ 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لأداء 25 ألف و144 طالب وطالبة الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة العربية، أولى امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموعة، غدا السبت، الموافق 22 يونيو الجاري، عقب أداء الطلاب الامتحانات للمواد الغير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية لإستقبال 25 ألف و144 طالبًا وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة، غدًا السبت، لأداء امتحانات مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى استقبال المشاركين في الامتحانات في 24 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

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أوضح محافظ كفرالشيخ، أن جميع اللجان قد تم تجهيزها بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة للطلاب، لأداء الامتحانات، مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

 تعقييم اللجان قبل وبعد الامتحانات

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، والتعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفًا باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

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