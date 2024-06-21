الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل مباراة فرنسا وهولندا فى يورو 2024

فرنسا وهولندا
فرنسا وهولندا

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الذي سيخوض مباراة هولندا مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويمتلك منتخب فرنسا 3 نقاط بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف في الجولة الأولى، كما حصد الفريق الهولندي 3 نقاط بعد الفوز على بولندا بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد كيليان مبابي على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا في مباراة اليوم بعد تعرضه للإصابة بكسر في الأنف في مباراة النمسا وإجراء جراحة في الأنف.

وجاء تشكيل فرنسا اليوم أمام هولندا في يورو 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي - ساليبا - أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كانتي - ديمبيلي - تشواميني - رابيو

خط الهجوم: جريزمان - ماركوس تورام

وضمت دكة البدلاء كلًا من:

سامبا، أريولا، بافارد، ميندي، كامافينجا، جيرو، مبابي، كولو مواني، زائير إيمري، كومان، كلاوس، فوفانا، كوناتي، باركولا.

أما تشكيل هولندا الذي أعلن عنه رونالد كومان فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: دومفريس - ناثان آكي - فان دايك - دي فريخ

خط الوسط: ريندرز - شوتن - تشافي سيمونز - فيرمبونج

خط الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي

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