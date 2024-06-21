الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام أمريكي: استقالة أندرو ميلر نائب مساعد بلينكن للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

بلينكن
بلينكن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن استقالة أندرو ميلر مسعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. 

وأشار أندرو ميلر، وهو دبلوماسي كبير، إلى الالتزامات العائلية لرحيله، ويقال إنه أدرك في وقت مبكر مخاطر استراتيجية "عناق الدب" التي ينتهجها بايدن.

نهج عناق الدب 

 

وقال ثلاثة أشخاص إن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية ومشككاً في نهج "عناق الدب" الذي تتبعه إدارة بايدن تجاه الحكومة الإسرائيلية استقال هذا الأسبوع، في انتكاسة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يسعون إلى قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف. مطلع على هذه المسألة.

صرح أندرو ميلر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، لزملائه يوم الجمعة أنه قرر ترك وظيفته، واستشهد بعائلته قائلا إنه لم يرهم إلا نادرا مع تزايد استهلاك الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة، وأخبر ميلر زملائه أنه لولا تلك المسؤوليات، لكان يفضل البقاء في وظيفته والنضال من أجل ما يؤمن به، بما في ذلك تلك المجالات التي اختلف فيها مع سياسة الإدارة.

 

السشؤون الاسرائيلية بلينكن غزة فلسطين إسرائيل

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