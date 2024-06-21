الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: الجبهة اللبنانية الآن هى منصة لتأكيد الحضور الإقليمى لطهران

حزب الله
حزب الله

أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الجبهة اللبنانية الآن هي منصة لتأكيد الحضور الإقليمي لطهران.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن الهجمات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني تشير إلى أنه اختار أن يستهدف قادة وكوادر حزب الله، وأشار إلى أن هذه الهجمات جاءت نتيجة لجهد استعلامي واضح وناجح.

وأشار إلى أن الحرب في الجنوب اللبناني مرتبطة بمسألتين أساسيتين، الأولى هي قرار أمريكي بتوسعة الحرب، والثانية هي خروج إيران عن استاتكو الذي وضعته لنسفها. 

ولفت إلى أن إسرائيل تلعب في هذا الملعب المتاح أمريكيًا والملعب المقيد إيرانيًا، وبالتالي لبنان يتحمل كل هذه الضربات الإسرائيلية.

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