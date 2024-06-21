في ذكرى رحيلها.. كيف أصبحت السندريلا أيقونة الموضة المصرية؟

يحتفل الوسط الفني اليوم الجمعة، بالذكرى الثالثة والعشرين على رحيل السندريلا سعاد حسني التي رحلت عن عالمنا في ظروف غامضة خلال إقامتها بالعاصمة البريطانية لندن.

السندريلا سعاد حسني أيقونة من أيقونات الموضة في العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث كانت أول من ارتدت البنطلون بالقصة الضيقة الـ slim fet وايضا الفساتين بقصاتها المختلفة والمتنوعة التي أبهرت الجميع وخطفت قلوبهم وانظارهم.





“الدستور” يستعرض في التقرير التالي، أبرز إطلالات أيقونة الموضة سعاد حسني.

البدلة الكلاسيكية:

تعتبر الفنانة سعاد حسني أول من ارتدت البدلة النسائية الكلاسيكية ذات الألوان المتطابقة المبهجة سواء كانت بسديري كت او جاكيت نصف كم وقد ظهرت بالعديد منها في افلامها في فترة السبعينات ومن بعدها عرفت قصات تلك البدلات بإسم بدل سعاد حسني.

البنطلون الضيق:

كانت سعاد حسني متابع جيد للموضة في كل العصور، حيث أنها أول من ارتدت البنطلون الضيق ذو الوسط المرتفع والتي ظهرت به في عدد كبير من الأعمال، في وقت كانت موضة البنطلون لا تحظى بشعبية نهائيا مما جعلها ملفتة للنظر، وكان الفستان يتربع علي عرش الموضة بمختلف أشكاله، ولكن سعاد حسني استطاعت أن تغير مفهوم الموضة في هذا الوقت واستطاعت أن تظهر بالبنطلون بشكل كبير وبعدها انتشر ارتداء البنطلون بين النساء في مصر.

البلوفر المقلم:

كان ارتداء البلوفر يقتصر على الرجال فقط، وتقوم السيدات بارتداء الفستان أو الجيبات أو التغييرات ذات القصات المختلفة، ولكن كان لسعاد حسني دور كبير في تغير المفهوم هذا واستطاعت أن تظهر وهي ترتدي البلوفر في عدد كبير من أعمالها الفنية وقد أطلق عليه وقتها بلوفر سعاد حسني.

القبعات:

اشتهرت سعاد حسني بارتدائها القبعات بمختلف اشكالها والوانها والتي كانت تكمل أناقتها خاصة حتى تكون إطلالتها موحدة مع الفستان وباقي الاكسسوارات، واشتهرت بارتدائها القباعات الكبيرة.

الفساتين:

تنوعت أزياء السندريلا سعاد حسني ما بين الفستان المجسم والمنفوش والقصير، والكاب، واشتهرت أيضا بالفستان المنفوش ذو الطبقات.

تسريحات الشعر :

اشتهرت الفنانة الراحلة سعاد حسني بالشعر القصير الكاريه وكان هو التسريحة الأبرز لها والتى كانت تناسب وجهها المدور الصغير ولكن بعد ذلك تنوعت قصات شعرها ما بين الشعر الطويل والقصير.

الاكسسوارات :

كانت الاكسسورات بالنسبة لسعاد حسني شئ أساسي لاستكمال مظهرها وأناقتها، حيث أنها كانت ترتدي إكسسورات الشعر البسيطة، والقبعات، وكانت ترتدي الخاتم البسيط والحلق الذي يعطي مظهر جمالي لها.