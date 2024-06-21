الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثلاثاء.. البرلمان يناقش مع ممثلي وزارة السياحة تطورات أزمة الحجاج المصريين

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنها تتابع عن كثب مع الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأضافت نورا علي، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة، وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج؛ وكان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامي.

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وأوضحت أن الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين؛ مؤكدةً أن حملات التوعية من الجهات المعنية لم تكن بالشكل الكافي.

وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين وتلاعبت بهم وأقنعتهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج، في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة.

واختتمت حديثها بأن لجنة السياحة بصدد عقد اجتماعات يوم الثلاثاء 25 يونيو لبحث الموضوع بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار.

النائبة نورا على لجنة السياحة والطيران المدنى النواب الحجاج المصريين الاجتماعات

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