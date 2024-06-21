خبير: إسرائيل لا تستطيع شن حرب بلبنان حاليا

قال الدكتور علي الأعور خبير الشؤون الإسرائيلية، إن التصريحات التي تظهر عن رئاسة الأركان وجيش الاحتلال الإسرائيلي وحتى نتنياهو شخصيًا ربما كانت منذ 9 أشهر وبدأها يوآف جالانت عندما قال إنه سوف يعيد لبنان إلى العصر الحجري وما إلى ذلك، حتى هذه اللحظة كل المعطيات على الأرض وبقراءة موضوعية إسرائيل لا تستطيع أن تشن حرب طالما أن جبهة غزة مفتوحة أولا لنقص الموارد البشرية وقلة الجنود الإسرائيليين.

وأضاف الأعور، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الاسرائيلي الآن في حالة معنوية سيئة جدا بعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى قدرات حزب الله التي اعترف بها الجيش الاسرائيلي وما تم بثته عبر شريط الفيديو الهدهد الذي وضح كل المناطق الاقتصادية والعسكرية والأمنية الحساسة في حيفا وما بعد حيفا، مؤكدًا أن هذه شكلت محور اهتمام في الشارع الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن النقطة الأهم أن جيش الاحتلال يعترف لأنه لا يستطيع رصد مسيرات حزب الله التي وصلت إلى الناصرة وإلى حرفيش ووصلت إلى حيفا.