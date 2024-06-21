إنقاذ 107 حالة من الغرق في دمياط الجديدة

شهد اليوم الجمعة شاطئ مدينة دمياط الجديدة إقبالا كثيفا من الزائرين، فى ظل استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنميةمدينةدمياط الجديدة، بتوفير كافة الخدمات لاستقبال رواد الشاطئ خلال موسم صيف٢٠٢٤م.

وأوضح رئيس الجهاز، أن منطقة الشاطئ شهدت إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من بداية عمل فريق الإنقاذ من أول ضوء حتى غروب الشمس فى ظل توفير كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف، وخيمة لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ 107 حالة من الغرق، وتسليم 122 طفل تائه إلى ذويهم.

وفى السياق ذاته أضاف رئيس الجهاز، أن الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة شهدت اليوم أيضا إقبال كبير من الزائرين، حيث تُعد الحديقة من أهم المنتزهات بالمدينة.