السبت 22 يونيو 2024
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كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى بالاسم والرقم

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم وموعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوليو 2024.

كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

وينشر "الدستور" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن  كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم وموعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2024 وموعد وكيفية سدادها.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو 2024

تستعد الشركة المصرية للاتصالات لإصدار  فاتورة التليفون الارضي الجديدة  لشهر يوليو  2024 اعتبار من يوم  الأحد 14 يوليو المقبل، وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر  بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتى يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل.

موعد فاتورة التليفون الأرضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها إتاحة دفع الفاتورة حتى يوم السبت 14 سبتمبر 2024، بعدها يتم قطع الخدمة نهائيًا على العميل لحين دفع الفواتير المستحقة عليه.

فاتورة التليفون الأرضي

هذا وقد حولت الشركة نحو 7 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق على أن يتم تحصيل الفواتير شهريًا بدلًا من كل ٣ أشهر، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الإلكترونية، وهذا أدى إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

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الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات: 

1- يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول على أيقونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا.

2- تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي  والبريد الإلكتروني.

3- اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

4- ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.8 مليون عميل، تم تحويل 60% منهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر، وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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