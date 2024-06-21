الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتوصيل الكهرباء.. ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

الكهرباء
الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية لتوصيل التيار الكهربائي للمنشات السكنية، ووفق الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء فقد حدد بعض الضوابط ومن أهمها:

1- تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

2- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقًا للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

3- في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقًا لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

4- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقًا للرسومات المرفقة لكل حالة.

6- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريبًا أو طبقًا لشكل الغرفة من الداخل.

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