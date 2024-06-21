قبل لقاء القمة.. الأهلي يفلت من كمين الداخلية بفوز صعب في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 12 المؤجلة بالدوري.

سجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقيقتين 19 و84 وجاء هدف الداخلية عن طريق كريم يحيى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ارتفع رصيد الأهلي عند 42 نقطة في المركز الثاني من 18 مباراة وتوقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات الأمور من بداية اللقاء وشهدت الدقيقة الخامسة محاولة للاختراق من رضا سليم من يمين منطقة الجزاء لكنها خرجت إلى ركلة مرمى لصالح الداخلية.

في الدقيقة العاشرة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق رامي ربيعة لكنها بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل محاولاته وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى في الدقيقة 13.

في الدقيقة 19، نجح الأهلي في تسجيل التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور ليمررها كهربا إلى أفشة الذي استلم الكرة وسددها بالقدم اليسرى رائعة داخل الشباك.

في الدقيقة 23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كهربا لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لتمر بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 34 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق إمام عاشور أمسكها حارس المرمى بنجاح.

هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم كرة عرضية من رضا سليم من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت دون أي خطورة.

الداخلية حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلة إسلام عبد النعيم من ياسر إبراهيم.

وسدد كريم يحيى ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 44 مسجلًا هدف التعادل.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 52 مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء لصالح رضا سليم بعد تدخل من شريف دابو.

في الدقيقة 55 بطاقة صفراء على أكرم توفيق لاعب الأهلي.

الأهلي أجرى تبديلين في الدقيقة 61 بنزول أنتوني موديست وكوكا بدلا من حسين الشحات وكريم فؤاد.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور على رأس موديست الذي سدد كرة أعلى العارضة.

في الدقيقة 63 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كوكا على رأس إمام عاشور الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

تسديدة غريبة من محمد هاني بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 67.

في الدقيقة 72 فرصة خطيرة لصالح الداخلية بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق كريم يحيى على رأس مصطفى فوزي الذي سدد كرة بجوار القائم الأيسر.

ارتدت بفرصة هدف محقق أضاعها كهربا بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن على رأس موديست الذي مرر كرة رائعة إلى كهربا الذي حاول تسديد كرة لكنها مرت من تحت أقدامه.

كولر أجرى تبديلين في الدقيقة 74 بنزول أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من رضا سليم وأفشة.

عمرو السولية نجح في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من إمام عاشور شتتها دفاع الداخلية قبل أن تصل إلى السولية الذي هيأ الكرة له وسددها ارتطمت بقدم دفاع الداخلية وسكنت الشباك.