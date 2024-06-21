بثنائية شلبي والسعيد.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات على حساب فاركو

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب فاركو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

بعد هجوم مكثف، نجح مصطفى شلبي، في تسجيل أول أهداف الزمالك، بتسديدة صاروخية، وذلك في الدقيقة الـ15، مستغلا تمركز لاعبي فاركو الخاطئ داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 25.. منع محمد سعيد شيكا، حارس فاركو هدفا ثانيا للزمالك، عقب كرة عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية.

وفي الدقيقة 36، ألغي حكم الساحة محمد الغازي، هدف التعادل لفاركو، سجله سيف تيري، بداعي وجود تسلل، على المهاجم السوداني.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، يحتسب حكم الساحة، ضربة جزاء للزمالك، يترجمها عبدالله السعيد، لهدف ثاني للفارس الأبيض، وذلك في الدقيقة الـ51.

ويعد هدف السعيد، هو الثاني له شخصيا مع القلعة البيضاء منذ انضمامه للفريق، خلال شهر يناير الماضي، لمدة موسم ونصف، قادما من بيراميدز.

وفي الدقيقة الـ73، يحرم القائم الأيمن الزمالك، من هدفا ثالثا عقب تسديدة المدافع حسام عبدالمجيد.

وبعد سلسلة من مراوغات دفاعات فاركو، يرسل مصطفى شلبي، تمرينة لزميله عمر جابر، الذي سدد كرة قوية أبعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك، رصيده لـ34 نقطة، وضعته في المركز التاسع بجدول دوري نايل، إلا انه لا يزال يمتلك 5 مؤجلات أخرى، أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر، والتاسعة عشر والثانية والعشرون والثالثة والعشرون على الترتيب.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة، عن مواعيد هذه المؤجلات، خلال الساعات المقبلة.

أما فاركو تجمد رصيده عند 22 نقطة، يظل بهم في المركز الخامس عشر.