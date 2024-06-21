الجمعة 21 يونيو 2024
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قيادي بـ "مستقبل وطن" يشيد بالتدخل الرئاسي لمتابعة أزمة الحجاج المصريين

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

ثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة خلال أداء مناسك الحج، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات والشركات التي تلاعبت بالمواطنين وخدعتهم وباعت الوهم لهم وتاجرت بموسم الحج بطرق غير نظامية.

وقال عبد الغني، في تصريحات له، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الحجاج المصريين يعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يحدث داخل الشارع المصري، وحرصه على ما يدعم خدمة الوطن والمواطن في شتى المجالات وكافة القضايا، بقرارات حاسمة ضد المتحايلين والمتجاريين بأحلام ومصائر المصريين.

 

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وطالب القيادي في حزب مستقبل وطن؛ بضرورة توقيع أقصى وأشد العقوبات على الشركات المتحايلة والتي تلاعبت بأحلام الحجاج المصريين، ودراسة الأسباب والدواعي التي أدت إلى هذه الأزمة، وسرعة العثور على المفقودين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم الطبي واللوجيستي اللازم لهم، مقدما خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على من يتلقون علاجهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

و أشاد عبد الغني بمجهودات مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الهجرة والقنصليات وجميع القائمين على تنظيم رحلات الحج النظامية لأكثر من 50 ألف حاج مصري، في البعثة المصرية الرسمية بإجمالي وفيات هو الأقل خلال السنوات السابقة بـ 28 حالة وفاة، ومساعيهم نحو توفير أقصى درجات الراحة والأمن لحجاج البعثة المصرية الرسمية.

رشاد عبد الغني مستقبل وطن السيسي مصطفى مدبولى أزمة الحجاج

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