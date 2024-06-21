الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفرالشيخ: مصيف بلطيم استقبل مليون زائر خلال الأسبوع الماضى

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إن مصيف بلطيم استقبل قرابة المليون زائر خلال أسبوع، وسط انتشار لعناصر الشرطة والإنقاذ على الشواطئ لحماية المصطافين وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة لهم.

تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتم انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بمراكز ومدن المحافظة على مدار الـ24 ساعة، بالتزامن مع تكثيف حملات النظافة ومكافحة الآفات وأعمال الإنارة ورفع الإشغالات وكذلك ضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية تنفيذا للقانون وحرصًا على راحة المصطافين، تحت إشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم.

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وتوافد المصطافين على شواطئ "الفنار، النرجس، السلام، الزهراء، الأمل، الفيروز" للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية.

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك فى ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف الذى يعد من أجمل شواطئ الجمهورية.

فيما أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم نشر 100 فرد إنقاذ علي شواطئ المصيف الـ6 كما يتواجد علي الشواطئ أيضا متوسيكل مائي وعدد 3 لانش بحري، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة بـ5 سيارات إسعاف لاستخدامها في حالات الطوارئ.

 

مصيف بلطيم أهالي كفر الشيخ شاطئ الامل شاطئ النرجس محافظة كفر الشيخ

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