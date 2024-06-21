عثمان نور: فلسطين بمثابة معمل اختبار لتقنيات الذكاء الاصطناعى طوال العدوان

قال عثمان نور، مدير سابق بحملة وقف الروبوتات القاتلة، إن الكثير من المسئولين أكدوا أن هناك استخدامًا للروبوتات القاتلة من جانب إسرائيل في غزة، وهناك الكثير من الأبحاث التي تثبت ذلك، حيث أصبحت هناك حاجة ماسة لإيجاد قوانين دولية تتعامل مع هذا الأمر وتحده وتضع له أطرًا قانونية من أجل الحد من استهداف المواطنين باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي.

وأضاف نور، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام هذه الأنظمة للإبادة الجماعية في غزة من قِبل إسرائيل، حيث أصبحت فلسطين بمثابة معمل اختبار لتقنيات الذكاء الاصطناعي طوال العدوان، مؤكدًا أنه تم طرده من حملة وقف الروبوتات القاتلة بسبب إيضاح الكثير من الأمور المتعلقة باستخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في حملة التطهير العرقي والاستعمار والاحتلال، وقد تم طرده من هذه الحملة كذلك في شهر أكتوبر بعد ثلاثة أعوام من الخدمة كمدير للعلاقات الحكومية.

وتابع: "لسوء الحظ أعتقد أن العالم أجمع يعلم تمامًا الانتقادات الصادرة ضد إسرائيل، وقد أصبح هناك الكثير من البراهين والأدلة وتم رفضها جميعًا من قِبل المجتمع الدولي وفي ذلك الوقت كنت في الجمعيات العامة للأمم المتحدة حيث كان بنيامين نتنياهو أعلن عن أنه سوف يحول غزة إلى منطقة نفايات".